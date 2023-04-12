'IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, Hakan Fidan'la Ankara'da görüştü'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin MİT Başkanı Hakan Fidan ile Ankara’da bir araya geldiği iddia edildi.

Rûdaw’ın aktardığı habere göre, Süleymaniye Havalimanı’nın yakınlarında hava saldırısının ardından Talabani ve beraberindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyeti Ankara’da Fidan ile görüştü.

Habere göre, IKYB’den bir heyet dün Bağdat’ta MİT Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanan uçaklara açılması konusu ele alındı.

İddiaya göre, bugün ise Kubad Talabani ve beraberindeki IKYB heyeti Ankara’da Hakan Fidan ile görüşerek IKBY'ye döndü. Görüşmede, Fidan'ın Türkiye’nin "IKYB’nin SDG ve PKK ile ilişkilerinden rahatsızlığını" dile getirdi. Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için bu ilişkilere son verilmesi gerektiğini belirtti.

Duhok'ta düşen helikopter, hava sahasının kapatılması ve Süleymaniye saldırısı

15 Mart'ta Duhok'a bağlı Berkiyat köyü yakınlarında bir helikopter düşmüş, 7 kişi ölmüştü. Daha sonra bu kişilerin Süleymaniye'den Rojava'ya uçmakta olan SDG'li isimlerin bulunduğu anlaşılmıştı.

Helikopterin düşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Türkiye hava sahasının 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı. 5 Nisan'da yapılan açıklamada, bu kararın alınmasına "PKK’nin Süleymaniye’deki faaliyetleri" gerekçe gösterilmişti.

7 Nisan’da ise Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nın yakınlarında bir hava saldırısı düzenlenmiş ve saldırının hedefinin SDG Komutanı Mazlum Abdi olduğu ileri sürülmüştü. SDG, Abdi'nin hedef alındığına yönelik iddiaları yalanlamış ve “Genel komutanımız görevinin başındadır. Bu tür haberler, Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı güçlere karşı siyasi şantaj amacı taşımaktadır” açıklamasında bulunmuştu. Daha sonra ise SDG, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na yönelik SİHA saldırısı esnasında Abdi'nin Süleymaniye'de olduğunu doğrulamıştı.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, Süleymaniye'de hedef alınan konvoyda ABD askerlerinin de olduğunu açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı araştırdığı bildirdi.