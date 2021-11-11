II. Dünya Savaşı'nın 'sonlanmayan' cephesi: Japonya'dan 'barış anlaşması' açıklaması

Japonya'nın yeni dışişleri bakanı Yoşimasa Hayaşi, göreve atanmasının ardından ilk basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tokyo'nun toprak sorununu çözdükten sonra Rusya ile barış anlaşmasının imzalanmasını desteklediğini söyledi.

Yetkili ayrıca, mevcut anlaşmalar temelinde Moskova ile barış anlaşmasını müzakere etmeye devam etmeyi planladığını dile getirdi.

TASS'ın haberine göre Bakan Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Rusya ile barış anlaşması söz konusu olduğunda, [bu sorunu] gelecek nesillere aktarmamalıyız. Toprak sorunu çözüldükten sonra barış anlaşmasını imzalamaya odaklanmaya kararlıyız" dedi.

SSCB ve Japonya II. Dünya Savaşı'nın ardından bir barış anlaşması imzalamadı. Güney Kuril Adaları sorunu iki ülke arasında krize neden olurken 1945'te tüm takımadalar Sovyetler Birliği'ne geçmişti.

Tokyo, Iturup, Kunaşir, Şikotan ve bir grup ıssız ada üzerinde hak iddia ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın adalar üzerindeki egemenliğinin uluslararası hukukta yer aldığını ve sorgulanamayacağı konusunda ısrarcı.