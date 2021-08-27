İhtiyaç olmadığı halde ihale: Bilal Erdoğan’ın arkadaşına 487 milyon lira...

Özelleştirme sürecinde olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), tartışmalı bir ihaleye imza attı.

Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Fatih Başçı’nın aldığı 487 milyon TL’lik TEİAŞ ihalesinin, herhangi bir ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirildiği iddia edildi.

BirGün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, idare, Türkiye genelindeki iletim hatları ve bölge müdürlüklerine kurulacak 18 bin kamera ve donanımın satın alınacağı, “Yapay Zekâ Tabanlı Entegre Güvenlik Kamera (CCTV) Sistemi” ihalesini 9 Ağustos’ta gerçekleştirdi. Adrese teslim şartname hazırlandığı gerekçesiyle tartışılan ihaleyi, Fatih Başçı’nın sahibi olduğu ERB Yapı Sanayi kazandı. Şirket ile TEİAŞ arasında 487 milyon 179 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

İhaleyi TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

”Etkin ve düzgün çalışan mevcut kamera sisteminin yerine yeni kamera sisteminin alınması ya da değiştirilmesinin gerekçesi nedir?

TEİAŞ’ın güvenlik ihtiyacını karşılanması için maliyetinin çok yüksek olduğu belirtilen yapay zeka entegreli kamera sisteminin kurulmasının gerekçesi nedir?

İhale şartnamesindeki bazı kriterler nedeniyle yalnızca belli başlı firmaların teklif vermesi rekabet ilkesiyle bağdaşmakta mıdır?”