İhsan Şenocak: Müslümanın Allah'ın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır

Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Bir müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır" dedi.

Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir, bugünkü yazısında Şenocak'ın müslümanları 'uyardığını' belirterek, Şenocak'ın CHP'ye yönelik ifadelerine yazısında yer verdi.

Özdemir'in yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanların Türkiye'yi sürükleyeceği yeni düzen sayın Karamollaoğlu’nun aksine, “kör, sağır ve dilsiz” olmayanlar tarafından açıkça fark edilirken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da köşemiz aracılığıyla Müslümanları şöyle uyarıyor:

'Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır. Bir Müslüman olarak CHP'ye karşı duruşumdan iftihar ediyorum. Dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast eden CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir."