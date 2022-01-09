İhracat verileri açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32.9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi. Bunun içindeki sanayi ihracatının payı da 170 milyar 880,4 milyon dolara oldu. Bu 2020'deki değerlerin yüzde 34 üzerinde.

Sanayi sektörünün ihracatı böylece toplam ihracatın yüzde 75,8'ini oluşturmuş oldu.

Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 29 milyar 342,8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin ardından, 25 milyar 348,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351,4 milyon dolarla çelik, 20 milyar 250.4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14 milyar 176 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörleri sanayi ihracatındaki ilk 5 sektörü oluşturdu.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 12 milyar 357,4 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri ise 10 milyar 145,8 milyon dolarla 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren diğer sanayi sektörleri oldu.

2021 yılında makine ve aksamları sektörü 9 milyar 416,3 milyon dolar, mücevher sektörü 6 milyar 781,9 milyon dolar, iklimlendirme sanayii sektörü 6 milyar 196,1 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü 4 milyar 615,4 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii sektörü 3 milyar 224,8 milyon dolar, halı sektörü 3 milyar 179,5 milyon dolar, deri ve deri mamulleri sektörü 1 milyar 726.5 milyon dolar, gemi yat ve hizmetleri sektörü 1 milyar 626,4 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri sektörü ise 141,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2021'de sanayi ihracatının en çok gerçekleştiği ülke Almanya oldu. Almanya'ya demir ve demir dışı metaller 1 milyar 597,5 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 133,8 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon, 3 milyar 465,8 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 681,3 milyon dolar, makine ve aksamları 912,1 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 4 milyar 167,7 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.