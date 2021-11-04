İhracat düzenlemesi Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birlikleri tarafından sermaye katkısı sağlanacak.

İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığı’nca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak. (İHA)