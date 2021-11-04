Hazine Bakanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, 'Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu.
Elvan'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz."
- "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor."
- "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz."
- "Şu anda ısınma amaçlı olarak yurt dışından yüz birime mal ettiğimiz doğal gazı dörtte biri fiyatına yani 25 birime vatandaşlarımıza satıyoruz."