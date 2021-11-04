Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor

Milyonlarca emeklinin ve kamu emekçisinin beklediği yılbaşı zammını belirleyecek tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6,73'e ulaştı.

Resmi tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10,5 zam yapılacak. Kamu emekçisi ve kamu emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece zam oranı yüzde 12,5 olacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, böylece en düşük kamu emeklisinin maaşı yaklaşık 400 lira artarak 3,575 liraya yükselecekken, işçi emeklisinin maaşı ise 150 lira artarak 1798 lira olacak.