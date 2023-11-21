İhraç talebiyle disipline sevk edilmişti: İYİP'li Dikbayır istifa etmekten vazgeçti

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilen İYİP Milletvekili Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Dikbayır ise ihraç talebinin ardından, haftasonu partisinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Dikbayır, partisinden istifa etmekten vazgeçtiğini açıkladı. Dün katıldığı bir televizyon yayınında, “İstifam söz konusu değil. Ben bu partinin kurucusuyum, benim emeğim var” diyen Dikbayır, bugün de gazeteci İpek Özbey’e, “Vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

'Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim'

Dikbayır, dün Tv100'de yayınlanan "Taksim Meydanı" isimli programının canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Dikbayır, “Perşembe akşamı yayına gelip bütün detayları tek tek anlatacağım. Yaklaşık bir buçuk aydır benim üzerimde korkunç bir iftira ve dedikodu kumpası var. Ben bir buçuk aydır sabrediyorum. Niye sabrediyorum? İYİ Parti’ye milyonlarca insan oy verip umut bağladı. Teşkilatlarımızdan insanlar sahada çalıştı. Bütün bu arkadaşlarımızın emeklerine halel gelmesin diye sabrediyordum. Artık durum öyle bir hal aldı ki olanları anlatmam farz oldu. Perşembe akşamı olanları anlatacağım. Ortada çok kirli bilgi dolanıyor. Ben şimdi bir süreç yürüyorum. Üstüme atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Benim cevap veremeyeceğim tek bir soru yok. Ben bu iftiraların, kumpasların üzerimde kalmaması için süreç yönetiyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Meclis Divanı’na dilekçe vereceğim. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim. Bu süreci tamamlayıp gelip anlatacağım. Vatandaşlarımızın her şeyi bilmesi lazım. İstifam söz konusu değil. Ben bu partinin kurucusuyum, benim emeğim var. Şimdi çıkıp edepli edepsiz açıklama yapıyorlar. Kürşad Bey çıkıp ‘siyasi kalpazanlar’ dedi. Ben bunların hepsine tek tek yanıt vereceğim. Bilgehan Yılmaz’a yanıt vereceğim ‘çürük elmalar’ dedi. Genel başkana yanıt vereceğim” açıklamalarında bulundu.

'Vazgeçtim'

Sözcü TV’de Can Coşkun da Dikbayır’ın gazeteci İpek Özbey’e “Vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim” açıklaması yaptığını aktardı.