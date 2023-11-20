İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti: İYİP'li vekil Dikbayır istifa edeceğini açıkladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" sözleriyle İYİP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı hedef aldığı iddia edilmişti.

Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmiş ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Dikbayır, istifa edeceğini duyurdu. SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey’e konuşan Dikbayır, “Hafta sonu istifa edeceğim” dedi.

İYİP Sözcüsü duyurmuştu

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu:

“İstifalar nedeniyle İYİ Parti'ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”