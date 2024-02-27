İHH üyeleri TKİ personeline afet eğitimi verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ), “yurtdışındaki cihatçı örgütlere yardım yaptığı” iddia edilen gerici İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile masaya oturduğu belirlendi.

Cumhuriyet'teki habere göre, TKİ İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 20 Şubat’ta TKİ Genel Müdürlüğü’ne, “Afet Farkındalık Eğitimi” konulu yazı gönderdi. Yazıda, kurum ile İHH arasında, “Karşılıklı Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandığı kaydedildi.

Müdürlük, protokol çerçevesinde “Afet Farkındalık Eğitimleri” planlandığını belirtti. Bu kapsamda İHH ile temasa geçildiği ve eğitimlerin 28- 29 Şubat tarihlerinde Soma Konferans Salonu’nda verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Eğitime katılımın “gönüllülük esasına dayalı olduğu” ve eğitime katılacak personelin isimlerinin “İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı”na iletilmesi gerektiği ifade edildi. Program kapsamında İHH üyeleri, TKİ personeline afet farkındalık eğitimleri verecek.

28 Şubat’ta, “afetlerde haberleşme, barınma ve hijyen, takım çalışması, temel yangın bilgisi” ve “ilk yardım farkındalık” konuları işlenecek. Eğitim programının ikinci günü olan 29 Şubat’ta ise “Afet etiği, afet psikolojisi, travma farkındalık, temel yangın pratik eğitimi” konuları anlatılacak.

Tekbirli, hilafet sancaklı yürüyüş

İHH’nin cihatçı örgütlere yardım yaptığı iddia edilmişti. IŞİD’in düzenlediği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’na ilişkin dava görülürken tanıklardan Merve Dündar, Suriye’deki IŞİD kampında bulunduğu süre içinde İHH üzerinden gelen yardımları kampta dağıttıklarını söylemişti.

İHH'nın İstanbul'da düzenlediği yürüyüşte de Osmanlı hilafet sancağı ve tevhid bayrakları açılmış, tekbir getirilmişti.

MEB eliyle okullara sızdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gerici İnsani Yardım Vakfı’yla (İHH) 30 Ekim’de “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalamıştı. Protokolün bakanlığa bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki okulları kapsayacağı ifade edilmişti. Çocuklara "proje" kapsamında çeşitli sunumlar yapılıyor.

Okul kermeslerinde toplanan paraların İHH'ye teslim edildiği ortaya çıkmıştı.