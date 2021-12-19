Iğdır'da öğrenciler ulaşım ve yemek ücretlerindeki pahalılığa karşı eylem başlattı

Iğdır Üniversitesi öğrencileri Cumartesi 23.00 sularında yüksek ulaşım ve yemekhane ücretlerini protesto etmek için yurtlardan aşağı inerek Kampüs içinde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşü engellemeye çalışan polis daha sonra Iğdır Vali'sinin kampüse gelerek sorunları dinleyeceğini belirtti. Polis ayrıca Vali'nin "Hukuksuz yere zam yapan dolmuşlar varsa ilgileneceğini" söyledi.

Hava sıcaklığı 2 °C'ye düşerken üniversite öğrencileri kampüste Vali'nin gelmesini beklemeye başladı.

Öte yandan kampüse gelen bir AKP'li yöneticiyse öğrenciler tarafından "Bizim muhatabımız siz değilsiniz sizinle görüşecek bir şeyimiz yok" denilerek geri çevrildi.