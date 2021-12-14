soL TV Türkiye'den yabancı ülkelere satılan sebze meyve zararlı madde olduğu için geri gönderildiğini ve bu ürünlerin iç piyasada daha ucuza yurttaşlara satıldığını haberleştirdi.

"Sağlık mı yoksa o sebze meyveyi ucuza yemek mi?" diye soran soL TV yurttaşlara konuyla ilgili mikrofon uzattı.

Yurttaşlar "Hem pahalı hem de zehir yiyoruz öyle mi? Yazıklar olsun. Tarım Bakanı bunları duysun" diyerek tepki gösterdi.

Üretimin de yetersiz olduğunu vurgulayan yurttaşlar, "Kötü mal geri yollanmasın" diyerek hem ucuz hem de sağlıklı ürünlere ulaşmak istediğini belirtti.