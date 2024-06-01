IFFCO işçilerinin direnişi sonuç verdi: Sendikanın yetkisi kesinleşti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dubai merkezli IFFCO Türkiye’de çalışan 5 işçi sendikalaştıkları için Şubat ayı sonunda haksız nedenlerle işten atılmıştı.

İşçilerin bir yıldır Tek Gıda-İş Sendikası'nda örgütlenmesinin ardından gerekli çoğunluk sağlanmış ve sendika yetki kazanmıştı. Ancak şirket önce sendikalaşma sürecini uzatmak için adımlar attı, sonra da sendikalaşma çabasında olan işçileri düzenli olarak istifaya zorlayıp mobbinge maruz bıraktı.

İşten çıkarılmalarının ardından fabrika önünde mücadeleye başlayan işçilerin direnişi sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri fabrikada incelemede bulunmuş ve işçilerin taşeron firmalar üzerinden gösterildiği belgelenmişti.

Çok sayıda işçinin özlük hakları zarar gördü

Tek Gıda İş Sendikası’na bağlı işçiler SGK’ye başvuruda bulunmuş, şirketin sendikanın yetkisini düşürmek için usulsüz olarak işçileri taşeron firmalar üzerinden çalıştırdığını, bu nedenle çok sayıda işçinin özlük haklarının zarar gördüğünü belirtmişti.

Patronların Ensesindeyiz'de yer verilen bilgilere göre, bu başvuru kapsamında 24 Nisan 2024 Çarşamba günü SGK müfettişlerinin fabrikada incelemede bulunduğu ve çok sayıda taşeron işçiyle görüştüğü bildirilmişti. SGK’nin usulsüzlük yapan işyeri hakkında işlem yapacağı öğrenildi.

IFFCO işçilerinin direnişi, sendikalı olduğu için işten çıkarılan işçilerin geri alınması ve sendikanın yetkisinin tanınması talepleriyle devam ediyor.

Sendikanın yetkisi kesinleşti

IFFCO'da işçilerin sendikal mücadelesindeki gelişme bu sefer yargıdan geldi.

Yargıtay’ın verdiği kararla birlikte Tek Gıda-İş Sendikası’nın yetkisi kesinleşmiş oldu.

Daha önce işten çıkarılan işçilerin işe geri dönmesinin müzakerenin ilk maddesi olacağını ifade eden Tek Gıda-İş Sendikası’nın, işe iade talep eden işçiler için kısa süre içerisinde girişimde bulunması bekleniyor.