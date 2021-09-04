İfadesi ortaya çıktı: Videoyu Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde tehditler sonucunda çektim

'Hudut Namustur' pankartını asan ekipte yer alan Ahmet Çakmak, bir video çekerek İYİP İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu suçlamıştı. Çakmak, video sonrası videoyu tehditle çektiğini açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul'da 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan isimlerden Ahmet Çakmak, "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler” ifadesini kullanmıştı.

Bu video sonrası Çakmak'ın birileri tarafından alıkonulduğu, videonun tehditle çekildiği öne sürülmüştü.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medyadan Ahmet Çakmak’ın emniyetteki ifadesini paylaştı.

Çakmak, eski patronunun aracılığıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne gittiğini, orada tehdit edildiğini ve videonun zorla çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

 

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'Hudut Namustur pankartlarını Buğra Kavuncu astırdı' videosuna yanıt: Tehditle çektirdirler

 