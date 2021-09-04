İfadesi ortaya çıktı: Videoyu Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde tehditler sonucunda çektim

İstanbul'da 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan isimlerden Ahmet Çakmak, "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler” ifadesini kullanmıştı.

Bu video sonrası Çakmak'ın birileri tarafından alıkonulduğu, videonun tehditle çekildiği öne sürülmüştü.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medyadan Ahmet Çakmak’ın emniyetteki ifadesini paylaştı.

Çakmak, eski patronunun aracılığıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne gittiğini, orada tehdit edildiğini ve videonun zorla çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.