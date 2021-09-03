'Hudut Namustur pankartlarını Buğra Kavuncu astırdı' videosuna yanıt: Tehditle çektirdirler

İstanbul'da 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan isimlerden Ahmet Çakmak, "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler” ifadesini kullanmıştı.

Çakmak'ın bu videosu sonrası Kavuncu'dan "Bu asla doğru bir haber değildir. Bu yapılan beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş. Bizim İstanbul İl Başkanlığı olarak binlerce teşkilat mensubumuz var. Kendi gençlik teşkilatımız var. Böyle bir ihtiyacımız olsa zaten kendi teşkilatlarımızla asarız" açıklaması geldi.

Çakmak'ın avukatı Ali Gül, "20 yaşlarındaki bir genci alıkoyuyorlar, tehditle video yayınlatıp siyasi emelleri için iftira attırıyorlar. Bunu insanların anlamayacağını, anlasalar da korkup ses çıkaramayacaklarını düşünüyorlar. Bu cüretkarlığın nedeni, bunları yapanların yaptıklarının yanına kar bırakılması" dedi.