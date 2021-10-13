İETT şoförü 'psikolojim bozuldu' dedi, yolcuları indirmek istedi: 'Bana mı veriyorsun ulan vergiyi?'

Ümraniye’de İETT şoförü "psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları otobüsten indirmek istedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istedi.

İHA'nın haberine göre, bir yolcunun, "benim vergimle gidiyorsun" demesi üzerine tepkisini dile getiren İETT şoförü “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? Benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni” dedi.