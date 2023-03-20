İETT otobüsü, tır ve yol bakım aracı birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Tuzla'da TEM Otoyolu Aydınlı mevkinde meydana gelen kazada bir tır, arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve ardından yardıma gelen yol bakım aracına çarptı.

DHA'da yer alan habere göre kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı üç kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.