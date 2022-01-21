İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri şöyle:

İDO

Yenikapı-Yalova – 07.45

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy – 07.45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO