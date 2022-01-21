İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO'nun arabalı feribot ve deniz otobüsü seferlerinin bir kısmı hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen arabalı feribot ve deniz otobüsü seferleri şöyle:

İDO

  • Yenikapı-Yalova – 07.45
  • Bandırma-Yenikapı-Kadıköy – 07.45
  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
  • Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO

  • 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
  • 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

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