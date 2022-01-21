İstanbul'da kar ve buzlanma uyarısı

İBB Ulaşım Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un bugünden itibaren, "İzlanda alçak basınç sisteminin" etkisi altına girmesinin beklendiğini duyurdu.

Sıcaklığın haftasonuna uzanan süreçte eksi dereceleri görebileceği belirtilirken İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah saat 10.00 itibariyle İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışı, gelecek hafta ortasına kadar devam edecek. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçen günlerdeki hafif kar yağışlarının aksine hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerde yüzeyi örtecek şekilde; Boğaz çevresi TEM Otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in kuzeyinde ve yüksek noktalarda 15 ila 50 santim arasında kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.