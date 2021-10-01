'İdlib'de üst düzey bir El Kaide lideri öldürüldü'

İdlib'de Rusya'nın ve Suriye'nin cihatçılara yönelik operasyonları sürerken, Fox News, bölgede 20 Eylül'de El Kaide'nin Salim Ebu Ahmed adındaki üst düzey bir liderinin ABD'nin düzenlediği İHA saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu.

Kanal, Salim'in El Kaide saldırılarını planlamak, finanse etmek ve talimatlandırmaktan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Sputnik'in aktardığına göre, kanala konuşan Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, saldırıda herhangi bir sivil kaybın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir belirtinin olmadığını söyledi.