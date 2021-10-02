İdlib'de Covid-19 vakaları bir ayda yüzde 170 arttı, nüfusun yüzde 97'si aşırı yoksulluk altında

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım görevlileri dün yaptıkları açıklamada, çatışmalar, ekonomik kriz ve Covid-19'un Kuzeybatı Suriye'deki sivillerin hali hazırda kötü olan durumunun daha da zorlaştırdığını söyledi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Eylül ayı boyunca kuzeybatı Suriye'de çatışmaların bildirilmeye devam edildiğini ifade etti.

BM ayrıca, İdlib'de günde binden fazla kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını, vakalarındaki artış konusunda son derece endişeli olduğunu ifade etti.

OCHA, yalnızca geçen ay toplam pozitif vaka sayısında yüzde 170'lik bir artış olduğunu ifade etti. Kentte bir ayda 71.715'ten fazla vaka kaydedildi.

Covid-19'u test etmek için sınırlı ekipman, ciddi bir oksijen kıtlığının yaşandığına işaret eden OCHA, ayrıca, İdlib'de nüfusun yüzde 3'ünden daha azının aşılandığına dikkat çekti.

'Nüfusun yüzde 97'si aşırı yoksulluk içinde yaşıyor'

Kalabalık kamp ortamlarında yaşayan 1,6 milyon insanın olduğuna dikkat çeken BM ajansı, Covid-19'un yayılmasının güçlükle çalışan sistemi daha da zorlaştıracağını söyledi.

Ayrıca, İdlib nüfusun yüzde 97'sinin gıda, ilaç ve diğer temel hizmetler için insani yardıma bağlı olarak aşırı yoksulluk içinde yaşadığına dikkat çekildi.