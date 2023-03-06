İddia: Yılmaz Özdil Sözcü TV'den ayrıldı

Yılmaz Özdil'in Sözcü TV Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Medyaradar'ın aktardığı habere göre, uzun bir süredir test süreci devam eden Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV için geri sayım 1 Mart’ta bitti ve kanal resmen seyircisiyle buluştu. Ancak daha birkaç günü geride bırakan kanalda Yılmaz Özdil'in görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi.

İddiaya göre, Özdil kararını ekip arkadaşlarına iletti. Özdil'in ayrılık kararından sonra Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni olarak Korcan Karar'ın geleceği öne sürüldü.