İddia: 'Yavuz Ağıralioğlu BBP'ye genel başkan olmayı amaçlıyor'

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Kemal Bey’in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum. Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız” açıklaması yapmıştı.

'Yaptığı şey kendi siyasi kariyeri için'

TV100’de bir programa katılan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Ağıralioğlu’nun açıklamalarıyla ilgili “Aslında sürpriz bir açıklama değil, beklenen bir açıklamaydı ‘Vakti gelince konuşacağım’ diyordu, vakti bugünmüş. Yaptığı şey kendi siyasi kariyeri açısından olumlu, güzel bir ayak izi bıraktı. Partisinin bulunduğu ittifaka çok ağır ithamlar var” sözlerine yer verdi.

'Büyük Birlik Partisi’ne genel başkan olma amacı var'

“Yavuz Ağıralioğlu’nun hitap ettiği ülkücü, milliyetçi bir kitle var” diyen Yılman, “Hitap ettiği kitleye ‘Ben buradayım merak etmeyin bu seçimden sonra bir şeyin başındayım’ diyor, Ağıralioğlu’nun çevresinden duyduğum, Büyük Birlik Partisi’ne Genel Başkan olma amacı var. Yani kendine yatırım yaptı” ifadelerini kullandı.