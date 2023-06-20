İddia: THY, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun paylaşımlarını beğenen pilotu işten çıkarttı

Türk Hava Yolları'nda görev yapan bir pilotun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını beğendiği ve paylaştığı gerekçesiyle işten çıkartıldığı ileri sürüldü.

Airport Haber'de yer alan iddiaya göre; Kaptan Pilot Evren Kaptan, seçim sürecinde aralarında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tarafından yapılan paylaşımları beğendi ve kendi hesabından paylaştı.

Seçimden sonra THY, Evren Kaptan'ın görevine son verdi. Evren Kaptan, konuya ilişkin hukuki süreç başlattı.