THY'nin 6 seferine 'grev' iptali

THY'den yapılan açıklamada yarın Milano ve Bergamo'ya yapılacak 6 seferin grev nedeniyle gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın İstanbul'dan İtalya'nın Milano ve Bargamo şehirlerine yapacağı 6 sefer iptal edildi. İptalin gerçekçesi İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev olarak duyuruldu.

THY'den yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

  • TK1873 İstanbul-Milano
  • TK1874 Milano-İstanbul
  • TK1895 İstanbul-Milano
  • TK1896-Milano-İstanbul

İptal edilen AnadoluJet seferleri ise şunlar:

  • TK7794 Sabiha Gökçen Havalimanı-Bergamo
  • TK7795 Bergamo-Sabiha Gökçen Havalimanı

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