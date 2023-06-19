THY'nin 6 seferine 'grev' iptali

Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın İstanbul'dan İtalya'nın Milano ve Bargamo şehirlerine yapacağı 6 sefer iptal edildi. İptalin gerçekçesi İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev olarak duyuruldu.

THY'den yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

TK1873 İstanbul-Milano

TK1874 Milano-İstanbul

TK1895 İstanbul-Milano

TK1896-Milano-İstanbul

İptal edilen AnadoluJet seferleri ise şunlar: