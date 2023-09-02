İddia: Sarıgül'ün oğlu Şişli adaylığını ilan edecek

CHP'deki değişim tartışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de belediye başkanlığı adaylığı için hazırlanıyor.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu süreçte adaylık için birden fazla kez görüşme gerçekleştiren Emir Sarıgül, İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu CHP liderine de ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül’e adaylık için çalışmalarını yapması gerektiğini söyledi. Sarıgül’ün kısa bir süre içerisinde Şişli Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını kamuoyuna duyuracak.

Seçimlerin ardından ilk kent ziyaretlerinden birini Erzincan’a gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’na Mustafa Sarıgül’ün yanı sıra Emir Sarıgül de eşlik etmişti.