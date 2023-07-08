soL TV | Şaplakçı Sarıgül Mustafa Paşa'nın kısa tarihi

soL TV Mustafa Sarıgül'ü masaya yatırdı.

En çok parti kurma ve en çok parti değiştirme rekoru, milletvekili, meşhur Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'de. Ancak Sarıgül her defasında kürkçü dükkanına yani CHP'ye geri döndü.

Tarih onun Erzincan milletvekili seçileceği son seçime doğru ilerlerken Değişim Partisi'ni kurmuş tek başına eğleniyordu. İlginç bir propaganda yöntemi vardı, eline ne geçerse tokatlıyordu. Seçimden önce adı “tokatçı”ya çıkmıştı haliyle.

Şaplakçı Sarıgül Mustafa Paşa’nın kısa tarihi bu. Esası halkın mallarını örgütlü olarak “tokatlamak”tan ibarettir!

soL TV'nin haberi yayında: