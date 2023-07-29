İddia: Mesai dışı ücretleri asistanlar yerine dekan ve doktorlar alıyor

Dicle Üniversitesi Diş Hastanesi dekanı ve yardımcısının döner sermayeden yüksek miktarda ücret aldıkları iddia edildi. İddiaya göre asistanların yaptığı işlemler ve mesai dışı ücretlerin dekan ve dekan yardımcısına yazıldığı öne sürüldü. Bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı belirtiliyor. Söz konusu mesai dışı ücretlerin belirli doktorlara da yazıldığı iddialar arasında yer alıyor.

Amidahaber'in aktardığına göre, mesai dışı ücretlerle ilgili konuşan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Başkanı Şiyar Güldiken, “Mesai dışı ödemeler, çalışanlar ve hastalar açısından çok ciddi mağduriyetler oluşturuyor. Uzun süredir Dicle Üniversitesi ve diğer üniversitelerle ilgili bu durumu gündemleştirmeye çalışıyoruz. Mesai dışı ödeme uygulaması, asistanların daha çok çalışması ancak buna karşın gerekli ve yeterli ücretleri alamaması demektir. Ayrıca hastaların da acil olan vakalarda dahi ücret ödemelerine neden olmaktadır. Sağlık Hizmetlerinin tamamen ücretsiz olması ve herkesin eşit bir şekilde yararlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Güldiken söz konusu iddiaları araştırdıklarını söyledi. Konuyla ilgili hastane yöneticilerine ulaşılamadı.