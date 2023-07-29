Zara'ya üretim yapan Ertürk Tekstil'de iş cinayeti

Osmaniye’de faaliyet gösteren ve yoğunluklu olarak Zara’ya ürün çıkaran Ertürk Tekstil’de iş cinayeti yaşandı.

Ertürk Tekstilde çalışan işçi Esin Albayrak, mesai saatleri içinde baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın edindiği bilgiye göre Albayrak’ın bayıldıktan sonra patron tarafından önce mescide kaldırılıp kendine gelmesinin beklendiği, kendine gelmeyince de de ambulans yerine patronun kendisi tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. İşçi Esin Albayrak, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

İşçiler kendi vantilatörlerini getiriyor

Ertürk Tekstil’de daha önce çalışan işçilerin Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aktardığına göre, işyerinde bayılmalar ve rahatsızlanmalar sıkça yaşanıyor. İşçiler sıcak havalardaki çalışma koşullarıyla ilgili olarak ise şunları dile getirdi:

“İşyerinde bayılma vakaları zaten sürekli oluyordu. Ambulansı bile aramadan müdahale etmeye çalışıyorlar, baygınlık yaşayan kişiyi bir kenarda bekletip ayılmasını bekliyorlardı. Bayılan arkadaşımız iyileşince çalışmaya kaldığı yerden devam ediyordu.”

İşyerinde çalışan işçilerin belirttiğine göre, iki katlı olan atölyede klima yok ve alt katında vantilatörler, üst katında da havalandırma çalışıyor. Zaten oldukça havasız ve sıcak olan atölyede, işçiler kendi vantilatörlerini getiriyorlar.

'Hasta da olsan işe geleceksin'

Daha önce Ertürk Tekstil'de çalışan bir işçiyse çalışma koşullarını ise Patronların Ensesindeyiz Ağı’na şöyle aktardı:

“Rahatsızlansak bile izin alamıyorduk. Her gün işte olmak zorundaydık. Bir gün rapor alıp dinlensen kızıp, bağırıyorlardı. Hasta da olsan geleceksin işe. Benim ayağım alçıdaydı, bir gün bile rapor alamadım, izin vermediler. O halimle çalışmaya devam ettim.”

Patronu Ercan Türk olan Ertürk Tekstil’in pandemi döneminde bile işçileri gizlice işyerine getirip çalıştırdığı belirtildi.

İşten çıkarmaların sıkça yaşandığı atölyede, işçilere tazminat vermemek için kendi isteğiyle işten çıktıklarına dair zorla imza attırıldığı iddia edildi.

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