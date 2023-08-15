İddia: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmalarının önde gelen isimlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım" dediği iddia edildi.

TV100'de yayımlanan "Taksim Meydanı" isimli programa katılan gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'de devam etmekte olan 'değişim' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yerel seçime ilişkin mesaj ilettiğini öne sürdü.

'Bu tartışmalar partiyi yoruyor'

Yarkadaş, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na Ahlatlıbel'deki görüşmede 'İstanbul'daki 14 ilçemizi 25'e çıkar, belediye meclisini de al, İBB seçimlerini bir daha al, sonra gel aday ol' dedi.

Aynı zamanda, partinin sürekli değişim tartışmalarıyla meşgul edilmesinden duyduğu rahatsızlığı İmamoğlu'na bir mesajla ileten Kılıçdaroğlu, 'Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmam' dedi."