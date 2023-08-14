CHP'de 'değişim' tartışması devam ediyor: İmamoğlu basın toplantısı yapacak

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmasının öne çıkan isimlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı, yarın saat 12.00'de Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İBB tarafından yapılan bildirimde, basın toplantısının içeriğine dair bir bilgi yer almadı.

'İmamoğlu, 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek'

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında İmamoğlu'nun salı veya çarşamba günü basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını açıklayacağını belirtmişti.

Yazısında, "En çok merak edilen sorunun yanıtını vereyim. İmamoğlu, 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek" ifadelerine yer veren Saymaz, İmamoğlu'nun, CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna dair de vurgu yapacağını aktarmıştı.