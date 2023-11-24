İddia: İYİP Genel Başkan Yardımcısı kayıtdışı para toplayıp Akşener'in özel kalemine verdi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilen İYİP Milletvekili İYİP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Dikbayır ise ihraç talebinin ardından, haftasonu partisinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Kısa bir süre sonra istifa etmekten vazgeçtiğini açıklayan Dikbayır, “Vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim” demişti.

Dikbayır, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı’nın patronlardan kayıtdışı para toplayıp Akşener’in özel kalemine ve kalemin eşine verdiğini iddia etti. Dikbayır, ayrıca "Benim, ailemin, sülalemin böyle bir ticari ilişkisini çıkarsınlar ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.

'Bilal Erdoğan, AKP'nin bu kadar içinde değildir'

TV100 yayınına katılan Dikbayır, İYİP hakkında ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı ile ilgili iddialarda bulundu.

Dikbayır, şunları söyledi:

"Tarihin en önemli seçimine gidiyoruz. Genel seçimde, partinin bütün iletişim ve reklam kampanyasını genel başkanın oğlu yönetiyor. Genel başkanın oğlu iletişimci değil, elektrik mühendisi. Bilal Erdoğan, AKP'nin bu kadar içinde değildir. Seçim bitti, Fatih Akşener kampanya ekibine ödeme yapılmasını istedi. Ben de ikişer maaş ikramiye verelim dedim. Daha sonra duydum ki, poşetlerle elden 200'er bin lira ödeme yapılmış. Burası bir siyasi parti mi, bir kurumsal yapı mı, ben anlamış değilim.

Sürekli olarak buradan sektirmeye çalışıyor Aksakallı. ‘Devletten bilgi geldi’ diyor. Devlettim kim size bilgi verdi? Devletten birisi genel başkana bilgi vermiş. Peki, doğru mu verdi? Belki ters bir şey yapmaya çalışıyor? Yok. Dedim ki o zaman şöyle yapın; benim ismimi geçirin. Bana bir hak doğsun. Ben yapayım bunu. ‘O da olmaz, senin belediyelerle işin varmış’ dedi. Benim belediyelerle ne işim var? Benim normal hayattaki işimde de yok. Kendi ilçemdeki belediyemle işim yok benim. Olabilir mi böyle bir şey? Benim bunlara ihtiyacım da yok. Sedat Aksakallı’ya dedim ki; benim belediyelerle işim yok. Olamaz, uğraşmam da. Varsa çıkarın ortaya ben yine gereğini yaparım. Benim, ailemin, sülalemin böyle bir ticari ilişkisini çıkarsınlar ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Bakın, bu kadar büyük konuşuyorum. Sonra dedi ki ‘ben para topluyorum. İş adamlarından para alıyorum, getiriyorum. Bunda bir şey yok’ Ben orada başka bir şey gördüm. Ben bu partinin mali işler başkanıyım. Bana para gelmedi. Dedi ki; ‘Ben Esma Hanım’a verdim. Esma Hanım’ın kocasına verdim’ Oradan partinin kasasına ya da bana para gelmedi. Sedat Aksakallı bana bunu söylüyor, ben de diyorum ki bana para gelmedi hiçbir zaman. Getirip partinin kasasına 1 TL vermedi. Gerisini ben bilmem."