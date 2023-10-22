İddia: 'HEDEP'in seçimlere dair AKP ile kurduğu diyalogda somut talepleri var'

AKP ile HEDEP arasında yerel seçimlere ilişkin kimi görüşmelerin gerçekleştiği ve HEDEP'in siyasi tutukluların serbest bırakılması, kayyum uygulamasının son bulması ve Öcalan’a tecritin kaldırılması gibi taleplerde bulunduğu öne sürüldü.

Gazeteci Sedat Bozkurt'un Kısa Dalga'da yayımlanan, "HEDEP ile Demirtaş için vedalaşma zamanı mı?" başlıklı yazısında, AKP ile HEDEP arasında diyalog olduğunu öne sürdü.

'Dolaylı bir diyalog söz konusu'

Bozkurt, "AKP ile HEDEP arasında adı konmamış, resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiğinden uzun zamandır söz ediliyor. Bu doğru. Kurumsal temsil görevleri olmayan eski siyasetçiler görüşüyorlar. Bu görüşmelerden de parti yönetimlerini haberdar ediyorlar" dedi.

Bu görüşmelerin "dost sohbeti" şeklinde geçmediğini ifade eden Bozkurt, "Edindiğim bilgilere göre. AKP’nin yerel seçim destek modellerine HEDEP’liler; siyasi tutukluların serbest bırakılması, kayyum uygulamasının son bulması ve Öcalan’a tecritin kaldırılması gibi somut taleplerle karşılık veriyorlar" dedi.

Bozkurt, yazısının devamında şu ifadeleri kulandı:

"HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yerel seçimlere yönelik olası ittifakların mümkün olduğunu ama açık yapılması gerektiğini savunurken bu görüşmelerde özellikle CHP’nin kazandığı seçim çevrelerinde güçlü adaylarla çıkılması konuşuluyor. AKP ile HEDEP arasında var olan bu görüşmeler “partileri ayrı 2 eski dostun sohbetleri” muamelesi görse de bu görüşmelerde elde edilen bilgilerin iletildikleri yerler parti yönetimleri. Alınan yanıtlar da aynı yöntemle paylaşılıyor. Dolaylı bir diyalog söz konusu yani."