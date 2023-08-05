İddia: Ensar Vakfı davasında hakkında soruşturma açılan o isim Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü oldu

Karaman'da 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) ile bağlantılı olduğu söylenen yurtlarda kalan 45 çocuk onlardan "sorumlu olan bir öğretmen" tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Olay bir çocuğun yaşadıklarını bir psikoloğa anlatması ve psikoloğun konuyu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıkmıştı.

Urfa Radikal'in Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Kuş, 45 erkek çocuğunun istismar edildiği Ensar Vakfı davasında hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığını yazdı.

Kuş sonrasında, "Şanlıurfa il milli eğitim müdürü olarak atanan Asım Sultanoğlu isminin şaibeli olmasından dolayı aşırı tepkiler sonucu Urfa milletvekilleri devreye girdi, bizzat görüştüğüm bazı vekiller, iptal olması için harekete geçtiklerini söylediler" paylaşımı yaptı.

sanliurfaolay.com'un haberinde de geçen bilgiye göre de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alındığı iddia edilen Fevzi Kurt'un yerine Asım Sultanoğlu'nun görevlendirmesi yapıldı. Haberde, "İl milli eğitim müdürlerinin atamaları veya görevden alınmaları Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandığı için, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü için atanacak isim de Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinlik kazanacak" ifadeleri kullanıldı.

Atanma haberlerinin ardından konu sosyal medyanın gündemine girdi ve "Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü" TT oldu.

İstismarcı, Sultanoğlu ve çocuklar yurtta aynı karede!

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun çocukları istismar eden ve 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Muharrem B. ile yurtta birlikte fotoğraf çekildiği ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, 9 Mayıs 2014'te "KAİMDER yurdumuzdaki öğrenciler ile sohbete geldik. Maşallah çocuklar pırlanta" yazarak fotoğrafı Twitter hesabından paylaşmıştı.

Yalan beyanda bulunmuştu

2016 yılında Serbay Mansuroğlu'nun yaptığı haberde dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ensar ve KAİMDER'e ait yurtlara dair" müzekkere cevabında, "İlimizde KAİMDER ya da Ensar Vakfı'na bağlı ev ya da yurt bulunmamaktadır" yanıtını verdiği ve savcılığa yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

2019 yılında İsmail Saymaz, olaydan 4,5 yıl sonra İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve iki idareciye soruşturma izni verildiğini yazmıştı.

Kahramanmaraş halkı 'Ensar ile ilişkili birini istemiyoruz' diyerek atama kararını iptal ettirmişti

Karaman'da Ensar Vakfı skandalı sonrasında Sultanoğlu, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü olarak atandı fakat halkın "Ensar ile ilişki olan birinin buraya gelmesini istemiyoruz" tepkilerinin ardından atama kararı iptal edildi. Sultanoğlu, bu olayın ardından önce Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı sonra da Milli Eğitim Bakanlığında müşavirliğine terfi ettirildi.