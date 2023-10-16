İddia: Dilan ve Engin Polat'a önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına ilişkin ''suç örgütü kurmak ve yönetmek'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak'' ve ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet'' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin yurt dışı çıkışı yasaklandı ve tüm malvarlıklarına el konuldu. Savcılık kararıyla el konulan şirketler arasında sosyal medya fenomeni Nez Demir'in güzellik merkezinin de bulunduğu öğrenildi.

Nez Demir yaptığı açıklamayla incelemeye alınana isimler arasında olduğunu doğrularken, şirketteki hisselerini devrederek ortaklıktan ayrıldığını hatırlattı.

Kaynağı belirsiz para 2 milyar lirayı bulabilir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında, soruşturma hakkında gizlilik kararı verilmesine dikkati çekti.

Kaynağı belirsiz para miktarının 1,5-2 milyar lirayı bulabileceğini aktaran Saymaz, olası bir operasyona işaret etti: “Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasının da bu kapsama alınabileceği belirtiliyor. Polat’lara önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir.”

Eski MASAK Başkan Yardımcısı: Tedbir alınmazsa inceleme yapılırken servetlerini kurtarabilirler

Operasyon ihtimali öne çıkarken, bir uyarı Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'tan geldi.

Başak, Polat çifti için “MASAK tedbir almazsa siz inceleme yaparken servetlerini kurtarabilirler” dedi.

Sözcü TV'de katıldığı yayında konuşan Başak, işleyecek süreci ve tedbir alınmazsa olabilecekleri şöyle aktardı:

“Polat ailesi ve yakınlarına ait olan 16 şirketin ortak bir özelliği var. Tek elden yönetiliyor. Daha çok Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimiyetinde ve etkinliğinde yürütülüyor. Tedarikçi olarak nitelendirilen şirketlerin ortak özellikleri de gerçek bir mal alışı gerçekleştirebilecek bir niteliğe sahip değiller.

Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret şirketi 2022'de 1 milyon lira sermaye ile kurulmuş, 2023'te sermaye artırımıyla 199 milyon daha ilave ile 200 milyon liraya çıkmış sermaye. Bu çok büyük bir artış. Bu ortaklara borçlar hesabından karşılanmış.

Ortaklık yapıları değiştirilmiş 3 şirket var. Bu üç şirket tedarikçi şirket. Bunlar 1 milyon sermayeli, 200 bin sermayeli ve 50 bin sermayeli şirket. Bu şirketler 2 Özbek ve bir İranlı ortaklı ve şu anda tasfiye halinde.

MASAK'ın muhtemelen vergi müfettişleri kara para aklamayla ilgili bir rapor düzenlemiş. Bunu bozabilecek mahkeme ve savcılık dışında herhangi bir merci yok.

Savcılığın mallara el koyduğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiği söyleniyor. MASAK, aklama ile terörizmin finansmanı ile ilgili ciddi emarelerin olduğunu düşünüyorsa işlemlerin ertelenmesi talebinde bulunabiliyor. El koyma kararından bence daha önce muhtemelen MASAK bu işlemlerin ertelenmesi, yani geçici olarak el konulmasını gibi bir müesseseyi devreye almıştır. Aksi takdirde yaklaşık 1 aydır konuşulan bir mesela, eğer böyle bir tedbir almazsanız kötü niyetli ise kişi parayı da kaçırabilir.”