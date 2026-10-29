İddia: CHP'nin tartışmalı kurultayı için tek aday Kılıçdaroğlu olacak

CHP’li kurmaylar, 2027 ilkbaharında yapılması planlanan kurultayda, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması gerektiğini savundu. Kurmaylar, Yargıtay’ın “mutlak butlan” kararını kısa sürede onaylayacağını bekliyor.

CHP’de 2027 ilkbaharında yapılması planlanan kurultay için çalışmalar sürerken, partinin kurmayları Kemal Kılıçdaroğlu’nun en az bir dönem daha genel başkan kalması gerektiğini söyledi. ANKA'ya konuşan kurmaylar, “Önce Kemal Bey’in sırtındaki hançeri çıkarmak lazım. Bunun için yalnızca Kemal Bey’in aday olduğu, tek adaylı bir kurultay olmalı” dedi.

Kurultay gündemiyle birlikte genel başkanlık tartışmaları da hızlandı. Aday adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Kılıçdaroğlu aday olmazsa genel başkan adayı olacağını duyurdu.

Kurmaylar, delegelerin Kılıçdaroğlu’nu yeniden aday göstereceğinden emin. Mevcut şartlarda Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması gerektiğini söyleyen kurmaylar, tek adaylı bir kurultay yapılmasını istiyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı bir basın toplantısı yaptı. Sarı, 38. Olağan Kurultay için üye listelerinin askıya çıkarılmasının 15 gün ertelendiğini açıkladı.

Parti kurmayları bu kararın takvimi etkilemediğini, hazırlıkların kurultay 2027 ilkbaharında yapılacakmış gibi sürdüğünü anlattılar.

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