İddia: CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da AKP'ye geçiyor

Seçim sonucunda çok sayıda belediye kazanan CHP, bu “seçim başarısına” rağmen çok sayıda belediye başkanını, üstelik de iktidar partisine, Erdoğan’ın AKP’sine kaptırdı.

Kaptırmaya da devam ediyor.

CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AKP’ye geçeceği iddiası gündeme geldi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz verdiği bilgilere göre Fıçı’nın AKP’ye katılımının 10 Eylül Perşembe günü düzenlenecek program kapsamında gerçekleşmesi bekleniyor.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

AKP transferle büyüyor

Yerel seçimlerde CHP büyükşehir belediyesi sayısını 14’e, il belediyesi sayısını 21’e, ilçe belediyesi sayısını da 337’ye yükseltmişti. Yıllar sonra CHP, Türkiye’nin birinci partisi olmuştu.

Yalnızca CHP değil; YRP, İYİP, DEVA, DEM Parti ve DP’den seçime giren ve kazanan belediye başkanlarının bir kısmı AKP’ye geçti. En az 78 belediye başkanı başka partilerden istifa edip yakasına AKP rozeti taktı.

AKP ise sandıkta kaybettiği seçimi transferlerle kazanıyor.

Bu isimlerin ya soruşturma dosyaları kapatılıyor ya da şirketlerinin borsa değerleri yükselip sermaye artırımına gidebiliyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.