İddia: Çavuşoğlu’nun üstü çizildi, İbrahim Kalın bakanlık için bekliyor

“BAE ile Suudi Arabistan gibi Körfez Arap ülkeleriyle başlayan Mısır, İsrail ve Ermenistan’la devam eden yeni ‘açılım’ süreci, Biden Amerika’sının yeni yönelimleri doğrultusunda tam gaz devam ederken AKP’nin, ABD ile yeni bir sayfa açmak istediğini” yazan İbrahim Varlı, bu sayfanın nasıl açılacağının, Saray rejiminin atacağı adımlara bağlı olduğuna dikkat çekti.

Bu makas değişikliği sırasında faturanın birilerine kesilmesinin gerektiğini belirten Varlı, topun ağzında da Çavuşoğlu’nun olduğunu iddia etti.

1 yıldır atamaları yapılmıyor

Varlı, yazısında 1 yıldır Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey görevlerine atama yapılmadığını, Bakan’ın önerdiği isimlerin sumen altı edildiğini, birçok görevin vekaleten yürütüldüğünün altını çizdi.

Kalın'ın gözü koltukta

Konuştuğumuz Dışişleri kaynakları ve uluslararası ilişkileri yakından takip eden uzmanlar bunun basit bir atama krizi olmadığını, işin arkasında daha büyük bir hesaplaşma olduğunu ileri sürdü.

‘Dışişleri’nde neler oluyor?’ diye soran Varlı’nın yazısının bazı bölümleri şöyle:

1) Çavuşoğlu istifaya zorlanıyor: İddia o ki “Şahsım” rejimi olası bir krize yol açmadan Çavuşoğlu’ndan kurtulma derdinde. Çavuşoğlu’nu ekarte etmek, istifaya sürüklemek için de gerçekleştirmek istediği atamalara kilit vurulmuş durumda. Bekletilen onlarca, yüzlerce atamaya karşın “hiç mi birini beğenmediniz” demesi gereken Çavuşoğlu da yediği çiziğin farkında olarak kulağının üstüne yatıyor.

2) İbrahim Kalın’ın gözü Dışişleri’nde: İlk günden bu yana Erdoğan’ın en yakınındaki çekirdek kadrodan olan İbrahim Kalın’ın da etkisini kullanarak atamaları durdurduğu iddialar arasında. Yaşanılan kan kaybıyla beraber iktidar gemisi su alırken Erdoğan, dağılmaya yüz tutan kadroları bir arada tutma, onlara söz geçirme konusunda artık eskisi gibi mahir değil. Saray için gruplar, klikler herkes dümeni kendisine tutmaya çalışıyor. İbrahim Kalın olmazsa yıllarca Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Sedat Önal da aportta bekliyor.

3) Washington’a mesaj gönderiliyor: Yaklaşık sekiz yıldır bakanlık yapan Çavuşoğlu’na geçmişin tüm bakiyesi yıkılarak Biden yönetimine sinyal gönderiliyor. Kalın son üç ayda 2 kez Amerika’ya gitti. Bu ziyaretlerin birini de Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdi. Ankara-Washington hattının en önemli bağlantısı olan Kalın, iktidar cephesindeki Atlantikçi kanadın önemli figürlerinden. Çavuşoğlu yerine Kalın’ın getirilmesiyle Washington ve Biden’a “yeni dönem” selamı çakılmış olacak.