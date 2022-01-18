İddia: Çavuşoğlu’nun üstü çizildi, İbrahim Kalın bakanlık için bekliyor

“BAE ile Suudi Arabistan gibi Körfez Arap ülkeleriyle başlayan Mısır, İsrail ve Ermenistan’la devam eden yeni ‘açılım’ süreci, Biden Amerika’sının yeni yönelimleri doğrultusunda tam gaz devam ederken AKP’nin, ABD ile yeni bir sayfa açmak istediğini” yazan İbrahim Varlı, bu sayfanın nasıl açılacağının, Saray rejiminin atacağı adımlara bağlı olduğuna dikkat çekti.
Bu makas değişikliği sırasında faturanın birilerine kesilmesinin gerektiğini belirten Varlı, topun ağzında da Çavuşoğlu’nun olduğunu iddia etti.
1 yıldır atamaları yapılmıyor
Varlı, yazısında 1 yıldır Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey görevlerine atama yapılmadığını, Bakan’ın önerdiği isimlerin sumen altı edildiğini, birçok görevin vekaleten yürütüldüğünün altını çizdi.
Kalın'ın gözü koltukta
Konuştuğumuz Dışişleri kaynakları ve uluslararası ilişkileri yakından takip eden uzmanlar bunun basit bir atama krizi olmadığını, işin arkasında daha büyük bir hesaplaşma olduğunu ileri sürdü.
‘Dışişleri’nde neler oluyor?’ diye soran Varlı’nın yazısının bazı bölümleri şöyle: