İddia: Bazı kamu hastanelerinde rüşvetle randevu satılıyor

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kamu hastanelerinde rüşvetle randevu verilmesi iddialarını gündeme getirdi.

AKP’nin sağlık politikalarının iflas etmek üzere olduğunu belirten Sümer, ''Aralarında göz, cildiye ve ortopedinin de olduğu bazı bölümlerde randevu bulunamıyor. Kimi bölümlerde ise en erken randevu tarihi 45 gün sonraya veriliyor. ALO 182 üzerinden randevu almaya çalışan yurttaşlar, bazı bölümlerden hiçbir şekilde randevu alamamaktan şikayetçi" dedi.

Rüşvet iddialarına dikkat çeken Sümer, şunları ifade etti: "Öyle ki bazı kamu hastanelerinde rüşvetle randevu satıldığı söyleniyor. Ekonomik krizin her alana ve sektöre etkisinin yansıdığı bu dönemde sağlık sektöründe oluşan bu gibi durumlar için acil önlem alınması gerekmektedir. Aksi halde parası olan ameliyat olurken parası olmayan doktor dahi göremeyecekse bunun tek sorumlusu saray iktidarıdır."