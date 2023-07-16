Deprem yardımlarını hesabına geçirmekle suçlanan Yüreğir Kaymakamı tutuklandı

Adana'da açığa alınan Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, depremzede ve yoksul aileler için para toplayıp, kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, geçen ay Kılıç hakkında, depremzede ve yoksul aileler için yardım parası toplayıp, zimmetine geçirdiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan Kılıç, 2 hafta önce görevden el çektirilip Niğde Vali Yardımcılığı'na atandı. Ancak hakkındaki iddialar nedeniyle açığa alınıp, yeni görevine başlatılmadı.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine Kılıç, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kaymakam Kılıç, tutuklandı.