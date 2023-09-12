İddia: 'Ayhan Bora Kaplan üst düzey yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç aldı'

7 Eylül akşamı Ayhan Bora Kaplan’ın Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada, Kaplan'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan sayısı 29'a yükselmişti. Kaplan da dahil olmak üzere gözaltına alınan 14 kişi tutuklanmıştı.

Ankara'da siyasetçi, polis ve yargı mensuplarıyla bağlantıları olduğu iddialarıyla gündeme gelen Kaplan'ın savcılık talimatıyla gözaltına alınmasının, bağlantılarının aydınlacak olması nedeniyle epeyce ismi huzursuz ettiği belirtildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, "Kaplan'ın üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna bir süre önce bir villa ve bir lüks araç satın aldığı" iddiasını gündeme taşıdı.

"Ayhan Bora Kaplan, hangi üst düzey yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç aldı?" başlıklı yazıda öne çıkanlar şöyle:

'Hatırlı dostlar huzursuz'

"Kaplan'la teması olanlar şimdilerde kapı zillerinin ne zaman çalınacağı endişesi içinde. Rüzgâr arkalarındayken Kaplan'la 'aynı karede' olanlar –ki bunların bir bölümü kamu görevlisi ve siyasetçiler– pervasızca sürdürdükleri bu birlikteliğin, gün gelip rüzgârın terse dönmesiyle sona ereceğini hesap edemeyecek kadar gözlerini karartmışlardı...

Sorgu sırasında Kaplan'ın 'iltisakları' hakkında bazı bilgiler verdiği emniyet kulislerinden yansıyan ilk bilgilerden...

Öncelikle, Kaplan'ın temasının bulunduğu üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna bir süre önce bir villa ve bir lüks araç satın aldığı iddiası gündemde.

Villanın Çayyolu'nda olduğu, lüks aracın ise Esenboğa Havalimanı yolundaki bir firmadan alındığı ifade ediliyor.

Kaplan'ın lüks araç için ödediği paranın miktarı 450 bin lira olarak biliniyor. Bu paranın, aracın alındığı dönemdeki bedelinin yaklaşık yarısı olduğunu belirteyim. Aracın bedelinin firmaya ödenme biçimi ise; iddiaya göre yine Ankara'da faaliyet gösteren bir özel hastanenin sahibinin sekreteri üzerinden yapıldı...

'Sadık Soylu'nun oğlunu döven korumaları vurdu'

Kaplan'ın, Ankara'nın gözde semtlerinden Gaziosmanpaşa'da "Albüm ve Tren" adlı gece kulübünü işlettiği günler.

Buraya gelip giden kalbur üstü yargı mensubu, polis müdürü ve bürokratın sayısının belli olmadığı dönem.

Bir gece geç saatlerde, Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden Sadık Soylu'nun oğlu, eğlenmek amacıyla gece kulübüne geldi. Sadık Soylu; malum Süleyman Soylu'nun amca oğlu.

Kapının girişinde Sadık Soylu'nun oğlu ile kapıdaki korumalar arasında tartışmada Soylu'nun oğlu dövüldü.

Takip eden günlerde, olaya karıştığı gerekçesiyle gece kulübünde çalışan korumalardan üçü, işyerinde ayağından vuruldu. İddiaya göre, tetiği çeken bizzat Kaplan'dı.

Vurulan korumalar şikayetçi olmadı. İşin ilginç yanı silahlı yaralama olayı polis kayıtlarında 'faili meçhul' olarak kaldı!..."