AKP'ye belediye başkanı transferlerinin süreceği yönündeki iddialara yenileri eklendi. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, beş belediye başkanının AKP'ye geçebileceğini ileri sürdü.

Atik'in iddiasına göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun AKP'ye katılması bekleniyor.

Fatih Atik, Menteşe ve Marmaris belediyelerinin de AKP ile temas yürüttüğünü öne sürdü.

Aras ve Dutlulu iddiaları reddetmişti

AKP'ye geçeceği öne sürülen isimlerden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'den ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada bağımsız olarak görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da AKP'ye geçeceği yönündeki söylentileri reddetmişti. Hakkında herhangi bir soruşturma veya dosya bulunmadığını belirten Dutlulu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Dutlulu, açıklamasında, "Hakkımda açılmış herhangi bir soruşturmam yoktur, bir dosyam olmadığı gibi yasalara aykırı herhangi bir iş de yapmadım" ifadelerini kullanmıştı.

1,5 yılda 115 belediye başkanı AKP'ye geçti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana farklı partilerden seçilen çok sayıda belediye başkanı AKP’ye geçti. Şimdiye dek 117 belediye transfer yoluyla AKP'li oldu.

Son olarak geçtiğimiz gün CHP ve Yeni Parti'den istifa eden 9 belediye başkanı AKP'ye katılmıştı. Erdoğan'ın rozetini taktığı isimler şöyle:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Candan Yüceer

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran

Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu

Adana Yumurtalık Belediyesi Başkanı Erdinç Altınok

Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç

Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya

Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara

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