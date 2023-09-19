İdare Mahkemesi’nden Galatasaray Meydanı yasağı başvurusuna ret

Beyoğlu Kaymakamlığı, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki eylemlerini, "yasak" gerekçesiyle 24 haftadır engelliyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, İdare Mahkemesi, meydandaki eylemleri yasaklama kararını onayladı ve "yürütmeyi durdurma" talebini reddetti.

İstanbul Valiliği’nin “genel emir” kararına karşı geçen yıl İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nde açtıkları “yürütmeyi durdurma” yönündeki dava taleplerinin iki hafta önce 2577 sayılı kanunun 27'nci maddesi koşullarının bir arada gerçekleşmediği gerekçesiyle reddedildiğini belirten Avukat Jiyan Tosun, yargı sürecinin itiraz üzerine İstinaf mahkemesinde halen devam ettiğini söyledi.

Mahkemenin valiliğin “genel emirine” ilişkin ise bir karar vermediğini ifade eden Tosun, “Kolluk da buna istinaden her seferinde müdahale ediyor. Her hafta kolluk, Valiliğe bir yazı yazarak bu yasaklamayı talep ediyor ve kaymakamlıkta başka hiçbir gerekçe sunmadan emniyetin gönderdiği talep yazısının altına ‘olur’ şeklinde imza atarak yasaklama kararı veriyor” dedi.