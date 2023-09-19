Barış Pehlivan cezaevine dönüyor: Denetimli serbestlik talebi reddedildi

Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlanması için yapılan başvuru reddedildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Gazeteci Barış Pehlivan bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli Serbestlik Kararı talebimizi reddetti" ifadelerini kullandı.

Ersöz, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer’in mütalaasına değinildi ne de Geçici 10. Maddenin neden uygulanmayacağına dair bir değerlendirme yapıldı. Kısacası, Barış Pehlivan cezaevinde kalsın denildi.

İnfaz Hakimliği Kararına, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ettik. İtirazımızda, hukukun kişiye göre değil; eğilip, bükülmeden herkese eşit şekilde uygulanmasını istedik. Özetle, Gazeteci Barış Pehlivan için Hukuk Güvenliği talep ettik!"