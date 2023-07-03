İcra dosyası sayısı 7,5 milyona ulaştı: Yıllık fark yüzde 60

CHP Adana Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, alım gücündeki erimeyi dile getirdiği Meclis konuşmasında hanehalkı borcu nedeniyle artan icra başvurularının sayısını aktardı.

Yoksulluk içindeki yurttaşların her geçen gün daha büyük borç sarmalı içerisine girdiğini belirten Sümer, ''1 Ocak- 1 Temmuz 2023 günleri arasında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,5 oranında artarak 7 milyon 517 bine kadar yükseldi” dedi.

Bireysel borçlar 2,1 trilyon lirayı aştı

Orhan Sümer konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bankaların kullandırdıkları ihtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 40’ı aşması da vatandaşları borçlanmaktan alıkoymuyor. Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan bireysel kredi (ihtiyaç, konut ve taşıt) kredileri ile kredi kartları borçları 9-16 Haziran günleri arasında da 7,7 milyar lira artarak 2 trilyon 160 milyar liraya kadar yükseldi. Vatandaş aç kalmamak için borçlanmak zorunda kalıyor. Türkiye’de artık borcu olmayan kimse kalmadı. Daha vahim yanı artık vatandaş borcunu borçla da çeviremiyor. Büyük bir bireysel batış söz konusu.”