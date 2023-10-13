İcra dairesini pireler bastı: Dosyalara ulaşılamıyor

İstanbul Büyükçekmece 2. İcra Dairesi arşiv deposunu pireler bastı. Durum, avukatların depoda bulunan dosyalara erişmek istemesiyle ortaya çıktı. Dosyalara ulaşamayan avukatların ısrarlı soruları neticesinde yapılan yazılı geri dönüşte "Mahzene pire nedeniyle girilmediği" bildirildi.

DurakMedya'dan Barış Durak'ın haberine göre adli sürecin aksamasına yol açan pire sorunu için çözüm arayışı sürüyor. Bazı dosyaların ilerleyen günlerde taratılarak avukatlara iletileceği belirtiliyor. Olayı müvekkillerine açıklamakta güçlük çeken avukatlar, karar tensip tutanağında yer alan "Mahzene pire nedeniyle girilemediği, ilaçlamaların devam ettiği, pire sorunu giderildikten sonra dosyanın mahzenden çıkarılarak taratılmasına" yönelik kararı adres gösteriyor.