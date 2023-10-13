Başsavcı HSK'ye yazdı: 'Yargı içindeki çeteleri yok etmeliyiz'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen davalarda çıkan kararlarla ilgili Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na talimat verdiği, çok sayıda karar hakkında tutanak hazırlandığı ve rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük iddialarıyla ilgili 6 Ekim'de Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne bir yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Başsavcı Uçar'ın yazısına göre, 7 yıl İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun hakkında birçok iddia bulunuyor.

'Yargı içindeki çeteler yok edilmeli'

BirGün'den Timur Soykan'ın aktardığına göre Başsavcı Uçar, HSK’ye gönderdiği yazıda, “Maalesef üzülerek müşahede ettik ki; vatan uğruna gelecek nesillere daha temiz bir toplum oluşturmak için mücadele ederken bu süreçte görev alan kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı. Gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Soykan'ın yazısına göre, adı geçen hakimlerin tespit edilip mal varlıklarının araştırılması talep eden Uçar, bu gelişmelerle ilgili yapılan haberlere getirilen erişim engelleri için de çok bir iddiada bulundu. Buna göre, para karşılığında tahliye kararları ve çıkan haberlerle ilgili erişim engelleme kararları veriliyor.

'Bizi de para alıp mı sansürlediniz?'

Soykan'ın yazısından iddialarla ilgili bazı bölümler şöyle:

Sulh ceza hâkimlikleri günümüzün sansür memurları olarak çalışıyor ve sürekli olarak biz gazetecilerin yaptığı haberlere erişim engeli getiriliyor. Hatta erişimin engellenmesine dair yaptığımız habere de erişim engeli geliyor. Bir tekerleme olarak bu sansür devam ediyor.

Bunun çok çarpıcı bir örneğinin mağduru olmuştuk. BirGün Gazetesi’nde kaleme aldığım ‘Kupon Vatan’ isimli haberde yasadışı bahis suçundan 10.5 yıl hüküm giyen Veysel Şahin’in faaliyetlerini anlatmıştım. Veysel Şahin, habere erişimi engelletmek için yargıya başvurmuştu. Sulh Ceza Hâkimi, akıl almaz bir şekilde Veysel Şahin ile ilgili haberimin yer aldığı 30’dan fazla internet içeriğinin kaldırılmasına karar vermişti. Hâkim, Veysel Şahin’in ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ ve ‘rencide edildiğini’ öne sürmüştü. Oysa Veysel Şahin cezaevinden tahliye edildikten kısa süre sonra 21 yıl daha hapis cezası almıştı. Bu haberimi erişime engelleyen İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi Sidar Demiroğlu’ydu. Yani; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın rüşvet karşılığı tahliye kararları vermekle suçladığı hâkim. Acaba Anadolu Başsavcısı’na de erişim engeli getirirler mi?

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"27 Şubat 2023 günü saat 16.20’de İstanbul Sancaktepe’de Nizamettin Demir’in kullandığı otomobilin önünü başka bir araç kesti. Polis yelekli, kar maskeli kişiler, Nizamettin Demir’e silah doğrulttu ve araçtaki 1,5 milyon euro’yu gasp ettiler. Soygunu yapan 4 kişi Datça’dan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Soygunu organize eden Umut Üçgül’dü, para dolu çantayla kaçarken görüntüleri bile vardı. Diğer sanıklar da Umut Üçgül ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Tüm bunlara karşın avukatının başvurusu üzerine soygundan sadece 6 ay sonra Umut Üçgül, Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi tarafından tahliye edildi. Bu karara savcılığın yaptığı itirazlar Anadolu 8. Sulh Ceza ve 9. Sulh Ceza hâkimlerince reddedildi. 1,5 milyon euroluk soygun yapan ve yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan sanık özgür kaldı.

İstanbul merkezli yasadışı bahis operasyonunda 13 Haziran 2023’te 22 şüpheli tutuklandı. Örgüt lideri Sebahattin Şahin ve örgüt yöneticisi Ertuğrul Mertoğlu tutuklanmalarından sadece 2 ay sonra Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tahliye oldu. Diğer tahliyelerdeki gibi avukatlar, 4. Sulh Ceza Hâkimi’nin nöbetçi olduğu gün tutukluluğa itiraz etmişti. Savcılık sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi ama 4. Sulh Ceza Hâkimi bunu kabul etmedi. Dosyanın gittiği Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi de savcılığın talebini kesin olarak reddetti."