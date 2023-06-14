İçme sütü üretimi bir ayda yüzde 11'den fazla azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Açıklamada, deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri/bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldığı ve uygulamalara ilişkin detayların 'Metaveri' bölümünde yer aldığı belirtildi.

İnek sütü miktarı azaldı

TÜİK verilerine göre, mart ayında 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu. Toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,4; Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Mart ayında 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi de Nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7'lik bir artışı ifade etti.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 2 artarken; yoğurt üretimi yüzde 7,1 ve tereyağı üretimi yüzde 16,5 azaldı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 8,2, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 ve ayran üretimi yüzde 5,6 artarken; yoğurt üretimi yüzde 0,1 ve tereyağı üretimi yüzde 23,4 azaldı. (ANKA)