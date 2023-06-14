'Kırmızı et fiyatları 6 yılda yüzde 808 oranında arttı'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Kırmızı et fiyatları son 6 yılda yüzde 808 oranında arttı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi; hükümetimizin, iktidarımızın hem tarım hem de hayvancılıkta sürdürebilir bir politika üretmemesi” dedi.

Cevdet Akay, bugün yaptığı açıklamada kırmızı et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Akay, şunları söyledi:

“Kırmızı et fiyatları son 6 yılda yüzde 808 oranında arttı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi; hükümetimizin, iktidarımızın hem tarım hem de hayvancılıkta sürdürebilir bir politika üretmemesi. Maliyet artışlarını hepimiz biliyoruz. Hayvancılıktaki yanlış politikalar sebebiyle maalesef canlı hayvan sayımızda çok çok azalmalara teşkil etti. Bunun sonucunda de kırmızı et fiyatlarını belirli bir seviyede tutmak için ithalata yöneldi. Son 6 yılda 3 milyon 301 milyon dolar, canlı hayvan ithalatı için yabancı çiftçiye ödeme yapıldı.”

Akay, besicilerin zor durumda olduğunu ve üretim maliyetlerinin arttığını kaydederek, “2010 yılında karkas etin kilogram fiyatı 25 lirayken Haziran 2023 itibariyle 227 liraya kadar çıktı. Dini vecibeler bizim için çok çok önemli. Önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı’nda herkes kurbanını kesmek ister ama canlı hayvan piyasasında bakıyoruz, üç haneli rakamlara ulaşmış kurban fiyatları. Yüzde 150 artış olmuş. Bu durumda çok büyük kesimimiz, dini vecibesini yerine getiremeyecek. Kurban kesimini yapamayacak, kırmızı eti sadece hayal etmekle kalacak” dedi. (ANKA)